Obama: Muren lossen problemen niet op

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft donderdag in Berlijn gezegd dat welvarende landen zich niet „achter een muur” kunnen verschuilen voor de problemen in de wereld. Hij deed dat tijdens een paneldiscussie over democratie, waar zo’n 70.000 toeschouwers op af waren gekomen.

Obama sprak ongeveer negentig minuten over internationale en Amerikaanse aangelegenheden zonder de naam te noemen van zijn opvolger Donald Trump. Toch leek hij wel te verwijzen naar het beleid van de nieuwe president, die een muur wil bouwen aan de grens met Mexico.

„We kunnen ons niet verschuilen achter een muur”, zei Obama bij de Brandenburger Tor. Daar was ook bondskanselier Angela Merkel aanwezig, vlak voor haar vertrek naar Brussel. „Als er verstoringen zijn in deze landen, als sprake is van ondeugdelijk bestuur, als er oorlog is of armoede: in deze nieuwe wereld kunnen we onszelf niet isoleren”, zei de oud-president.

Obama noemde de toenemende ongelijkheid in de wereld een groot probleem. Toch ziet hij de toekomst niet somber in: „De wereld is nooit rijker, gezonder of beter opgeleid geweest”, concludeerde hij. „Als we dat proces kunnen doorzetten, dan ben ik erg optimistisch over de toekomst.”