Obama maakt rentree op politieke podium

Voormalig Amerikaans president Barack Obama heeft voor het eerst sinds zijn aftreden een toespraak gehouden bij een politieke bijeenkomst. De Democraat steunt twee partijgenoten die campagne voeren om een gouverneurszetel te bemachtigen in de staten New Jersey en Virginia. De tussentijdse verkiezingen worden volgende maand gehouden. Dat is precies een jaar na de presidentsverkiezingen.

Zonder de naam van huidig president Donald Trump te noemen, zei Obama dat kiezers in New Jersey „de kans hebben om de politiek van angst en verdeeldheid een halt toe te roepen door op Phil Murphy te stemmen.”

Na de bijeenkomst in New Jersey, spreekt Obama later donderdagavond (lokale tijd) nog een campagnebijeenkomst in Richmond in de staat Virginia toe. Naast de twee gouverneurszetels staat er in de staat Alabama ook nog een stoeltje in de Senaat op het spel.

De verkiezingen worden gezien als een belangrijke graadmeter voor de populariteit van president Trump.