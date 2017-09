Obama liet Trump Tower niet afluisteren

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen enkel bewijs gevonden dat de regering van president Obama een jaar geleden de Trump Tower liet afluisteren. Het afluisteren zou in de aanloop naar de presidentsverkiezingen de Republikeinse kandidaat Donald Trump hebben moeten treffen.

Trump beweerde in maart, toen hij inmiddels twee maanden president was, in meerdere tweets dat de Democraat Obama hem in oktober 2016 had laten afluisteren. Die beschuldiging was overigens niet onderbouwd. Amerikaanse media melden dat Justitie zelf noch de federale politie FBI een snipper bewijs heeft kunnen vinden voor de aantijging van Trump.