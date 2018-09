Obama en Bush roemen McCain in rouwdienst

Tal van hoogwaardigheidsbekleders uit de politiek en het zakenleven hebben zaterdag de laatste eer betoond aan senator John McCain tijdens een rouwdienst in de Washington National Cathedral in Washington DC. Voormalig presidenten Barack Obama en George W. Bush spraken zaterdag woorden van waardering over de internationaal gerespecteerde politicus.

„Hij heeft ons betere presidenten gemaakt, net als hij de Senaat beter heeft gemaakt en net zoals hij ons land beter heeft gemaakt”, zei Obama van wie McCain de presidentsverkiezingen verloor in 2008.

Obama’s voorganger Bush roemde McCain voor zijn „moed, eerlijkheid en trouw”.

"So much of our politics, our public life, our public discourse can seem small and mean and petty,” said former President Barack Obama at John McCain’s service. “John called on us to be bigger than that, he called on us to be better than that.” https://t.co/evFWfMJ3WE pic.twitter.com/S7PbpkrNQq