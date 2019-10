OAS wil nieuwe verkeizingsronde in Bolivia

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) wil dat er een tweede ronde komt in de presidentsverkiezingen in Bolivia. Volgens de organisatie, ook toezichthouder bij de verkiezingen, is de stemming op diverse fronten niet volgens de regels verlopen.

Na het tellen van 97 procent van de stemmen heeft zittend president Evo Morales 46 procent en zijn voornaamste rivaal Carlos Mesa 37 procent. Als Morales tien procent meer heeft, hoeft er geen tweede ronde te komen.

De OAS vindt dat Bolivia hoe dan ook een tweede ronde moet houden gezien de kleine marge en het grote gebrek aan vertrouwen onder de bevolking. In heel het land zijn rellen vanwege de uitslag van de verkiezingen afgelopen zondag. De tweede ronde zou in december moeten plaatsvinden.

Morales herhaalde echter zijn claim dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Hij beschuldigde de oppositie van het organiseren van een staatsgreep.