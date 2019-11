OAS roept op tot vreedzame oplossing Bolivia

De Organisatie voor Amerikaanse Eenheid (OAE) heeft het parlement van Bolivia opgeroepen de politieke crisis in het land „overeenkomstig de grondwet” op te lossen. Zondag nam de links-radicale president Evo Morales plotseling zijn ontslag na een golf van protesten in heel het land. De OAS wil dat het parlement de rechtsstaat respecteert en met behulp van nieuwe verkiezingen een vreedzame oplossing voor de conflicten biedt.

Een onderzoek van de OAS dat concludeerde dat Morales’ herverkiezing in oktober onwettig is, leidde tot een explosie van de onvrede over de man die het land al sinds 2006 regeerde. Het was maandag niet bekend waar hij is gebleven. Een minister die op verscheidene posten jarenlang als rechterhand van Morales werd gezien, Carlos Romero Bonifaz, is de Argentijnse ambassade in La Paz in gevlucht, aldus Argentijnse media.

Topfiguren van de kiesraad zijn gearresteerd vanwege hun rol bij de stembusgang in oktober, zei politiechef Vladimir Yuri Calderón tegen Boliviaanse media. Hij wist niet waar Morales naartoe is gegaan, nadat die was afgetreden „onder druk van de oppositie en omdat hij de steun van politie en leger heeft verloren”.

Luis Fernando Camacho, het boegbeeld van de protestbeweging Pro Santa Cruz die zich al weken roert, riep de aanhang ertoe op de straat op te blijven gaan. Hij wil een overgangsregering in de aanloop naar nieuwe verkiezingen.