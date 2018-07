OAS dringt aan op verkiezingen in Nicaragua

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft er in meerderheid bij de president van Nicaragua, Daniel Ortega, op aangedrongen „in het kader van een nationale dialoog” snel vervroegde verkiezingen te houden. Van de 34 lidstaten stemden er 21 voor deze oproep. In de huidige planning zullen er pas in 2021 presidentsverkiezingen zijn in deze Centraal-Amerikaans republiek van ruim 6 miljoen inwoners..

De als links-radicale revolutionair aan de macht gekomen Ortega slaat al drie maanden lang grote protesten tegen zijn bewind bloedig neer. Er zijn sinds 18 april meer dan 350 doden gevallen. De meeste slachtoffers zijn ongewapende demonstranten die zijn gedood door knokploegen die samenwerken met de politie. Dinsdag nog vielen volgens plaatselijke media zeker vier doden in Masaya, bijna 20 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Managua, bij een aanval van knokploegen en politie op opposanten van het regime.

Ortega klampt zich samen met zijn invloedrijke vrouw Rosario Murillo met geweld vast aan de macht. Zijn regering is veel aanhang verloren als gevolg van het wegvallen van Venezolaanse hulp en door de corruptie. De economie krimpt dit jaar naar schatting zeker 6 procent.