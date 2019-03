O’Rourke haalt recordbedrag op binnen 24 uur

Amper een etmaal nadat hij bekend had gemaakt kandidaat te zijn voor het Amerikaans presidentschap heeft Democratisch politicus Beto O’Rourke al meer dan 6 miljoen dollar (5,4 miljoen euro) ontvangen van donoren. Het gaat vrijwel geheel om giften van particulieren, meldt The New York Times.

De Texaan troeft daarmee Bernie Sanders af, die het tot 5,9 miljoen dollar schopte in de eerste 24 uur na bekendmaking van zijn kandidaatschap. O’Rourke wordt gerekend tot een van de meer serieuze kanshebbers in een veld van vijftien Democraten die zich tot nu toe kandidaat hebben gesteld.

Oud-vicepresident Joe Biden staat nog niet op de officiële kandidatenlijst, maar de verwachting is alom dat hij op korte termijn zijn nominatie bekendmaakt. In de opiniepeilingen van Democratische kandidaten staat Biden bovenaan, net voor Sanders. O’Rourke staat derde op ruime achterstand.