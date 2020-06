Nucleaire waakhond bezorgd over weren inspecteurs door Iran

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) noemt het verontrustend dat zijn inspecteurs al vier maanden geen plekken in Iran mogen bezoeken waar mogelijk verrijkt uranium wordt gemaakt. Volgens schattingen van de nucleaire waakhond heeft de islamitische republiek zijn voorraad verrijkt uranium in de afgelopen maanden fors uitgebreid.

Iran zou over ongeveer 1,5 ton verrijkt uranium beschikken. Dat is ongeveer acht keer zoveel als was toegestaan volgens het atoomakkoord van 2015, aldus IAEA-topman Rafael Gross. Dat akkoord voorzag in verlichting van de economische sancties tegen Teheran, dat als tegenprestatie zijn nucleaire activiteiten zou beperken. Hoogverrijkt uranium kan worden gebruikt voor het maken van kernwapens.

Iran maakt er geen geheim van zich niet meer aan alle afspraken te houden uit het atoomakkoord. Het steekt de Iraanse machtshebbers dat de Verenigde Staten zich eenzijdig hebben teruggetrokken uit de deal. De regering van president Donald Trump legde ook weer zware economische sancties op. Die hebben de Iraanse economie hard getroffen.