Nu verdachte pakketjes bij universiteiten VK

Een dag na de ontdekking van verschillende briefbommen in Londen zijn woensdag ook verdachte pakketjes ontdekt in de Schotse stad Glasgow en in het Engelse Colchester. Een soortgelijk incident deed zich in Edinburgh voor.

De Universiteit van Glasgow zei dat meerdere gebouwen uit voorzorg zijn ontruimd, nadat een verdacht pakket in de postkamer was gevonden. In Edinburgh werd een gebouw van de Royal Bank of Scotland ontruimd na een vergelijkbare vondst.

De politie in Schotland bevestigde beide incidenten. Het pakketje in Edinburgh bleek uiteindelijk onschadelijk te zijn. De Universiteit van Glasgow deelde mee dat alle activiteiten in de betreffende gebouwen woensdag zijn geschrapt. Het pakketje is met een gecontroleerde explosie onschadelijk gemaakt, zei de Schotse politie.

Woensdagmiddag meldde de politie in Essex dat er ook een verdacht pakket was gevonden aan de Universiteit van Colchester. Ook daar werden verschillende gebouwen ontruimd. Het is onduidelijk of er een verband is met de vondst van de briefbommen in Londen.

In de Britse hoofdstad doet de antiterreurpolitie nog onderzoek naar de bombrieven die dinsdag waren gevonden op twee vliegvelden en een treinstation. Een van hen ging in vlammen op toen het werd geopend door een medewerker op Heathrow Airport, maar niemand raakte gewond.

De eenvoudig geconstrueerde briefbommen waren beplakt met postzegels uit Ierland. Volgens Scotland Yard zijn er geen aanwijzingen dat een splintergroep van de voormalige Ierse terroristische groep IRA achter de pakketjes kunnen zitten.