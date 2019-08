Notre-Dame staat nog steeds op instorten

De in april voor een groot deel door brand verwoeste kathedraal Notre-Dame in Parijs moet snel hersteld worden, want de kerk staat nog steeds op instorten. Dit meldde het Franse ministerie van Cultuur in een bericht over het hervatten van de werkzaamheden.

De opruim- en herstelwerkzaamheden zijn 25 juli onderbroken omdat grote hoeveelheden looddeeltjes uit de verbrande dakconstructies naar beneden zijn gekomen waardoor loodvergiftiging dreigt. Dinsdag is rond de kathedraal een begin gemaakt met het verwijderen van de looddeeltjes. In het dak van de oude kathedraal waren honderdduizenden kilo’s verwerkt.

Het ministerie hamert erop dat er haast is met de werkzaamheden. Ze zouden eigenlijk afgelopen maandag worden hervat, maar dat is weer een week uitgesteld.