Notre-Dame deels gered

Frankrijk rouwt om een verwoestende brand in de Notre-Dame. Maar de brandweer wist erger te voorkomen.

De brand die maandagavond in de Parijse kathedraal Notre-Dame uitbrak, kreeg de brandweer halverwege de dinsdagmorgen pas volledig onder controle. Rond kwart voor tien gaf de commandant het sein ”brand meester”.

Een woordvoerder zei dinsdagmorgen dat de brand zich maandag razendsnel verspreidde over de hele dakconstructie. Het gaat om een oppervlakte van circa 1000 vierkante meter.

Tal van prominenten hebben de brandweer geprezen, omdat die door moedig en kundig optreden zou hebben voorkomen dat het hele bouwwerk verloren ging. Dat dreigde te gebeuren toen de vuurzee ook een grote kerktoren bereikte.

De aartsbisschop van de stad, Michel Aupetit, zei dat het niet veel had gescheeld of de kerk was volledig ingestort. In de grote noordelijke kerktoren brandde het al. Pas rond middernacht werd het duidelijk dat de toren en het bouwwerk de brand zouden overleven.

Orgel gered

Het grootste deel van de religieuze kunstschatten van de Notre-Dame de Paris is gered, inclusief de kostbare rozetvensters en het orgel. Het orgel stamt uit de jaren 1730 en bestaat uit meer dan 7000 pijpen. Er is wel waterschade aan het instrument. Volgens de Franse minister van Cultuur Franck Riester is veel van het reddingswerk te danken aan moedige brandweerlieden.

Aupetit had disdagmorgen nog geen volledig overzicht van de schade. De voor rooms-katholieken waardevolle relikwieën zoals de doornenkroon van Jezus en het gewaad van de heilig verklaarde Franse koning Lodewijk IX, ”Saint Louis” (1226-1270) zijn eveneens gered.

De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van brand. Ze gaan er vooralsnog niet van uit dat er van opzet sprake is. Mogelijk heeft de brand te maken met restauratiewerk dat werd uitgevoerd. Maar de architect die is belast met dat werk, Philippe Villeneuve, zei verbijsterd te zijn. Hij heeft geen idee wat er is gebeurd en beklemtoonde dat er niemand aan het werk was op het moment dat de brand maandagavond uitbrak.