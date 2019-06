Normandië herdenkt bestorming van de stranden

Het is 75 jaar geleden dat geallieerde troepen de stranden van Normandië bestormden om vanuit het westen Europa te bevrijden van nazi-Duitsland. Op verschillende plekken in de Franse regio wordt stilgestaan bij de historische invasie.

Aan het begin van de avond is er een internationale bijeenkomst ter gelegenheid van D-day op Juno Beach, een van de landingsplaatsen. Maar die wordt voor zover bekend slechts bijgewoond door een handvol regeringsleiders, met als gastheer de Franse premier Edouard Philippe.

Namens Nederland is minister van Defensie Ank Bijleveld aanwezig. Zij is ’s ochtends bij de Nederlandse herdenking in Arromanches, waar in augustus 1944 de Nederlandse Prinses Irene Brigade aan land kwam. Daar legt zij in aanwezigheid van veteranen een krans.

De landing in 1944 bezegelde de ondergang van het Derde Rijk van de nazi’s (1933-1945). Dat kreeg te maken met een overmacht aan een westelijk front, terwijl ze in het oosten al werden opgejaagd door de legers van de Sovjet-Unie.