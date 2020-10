Noorwegen ziet Moskou achter cyberaanval op parlement

Noorwegen zegt dat Rusland achter een recente cyberaanval op het Noorse parlement zit waarbij de e-mailaccounts van een beperkt aantal parlementariërs en medewerkers werden gehackt.

„Dit is een zeer ernstig incident dat raakt aan onze belangrijkste democratische instelling”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Søreide in een verklaring. „Gebaseerd op informatie van de regering zijn we van mening dat Rusland verantwoordelijk is voor deze activiteiten.”

De bewindsvrouw wees erop dat de dreigingen tegen het land nu ook „naar de digitale arena zijn verschoven”. De Russische ambassadeur in Oslo is op de hoogte gesteld van de bevindingen.

Het parlement meldde de aanval op 1 september, trof direct veiligheidsmaatregelen en deed aangifte.