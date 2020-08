Noorwegen wijst Russische diplomaat de deur na spionagerel

Noorwegen wijst een Russische diplomaat uit na een spionagerel. Die ambassademedewerker heeft zich bezig gehouden met activiteiten die „niet te verenigen zijn met zijn status als diplomaat”, zegt het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het besluit volgt op de arrestatie van een Noor die informatie zou hebben doorgespeeld naar Moskou. De verdachte heeft volgens rechtbankdocumenten opgebiecht dat hij „niet onaanzienlijke bedragen” ontving in cash in ruil voor de gegevens.

De Noor werkte voor een adviesbureau. Hij hield zich volgens zijn werkgever niet bezig met gevoelige projecten voor de strijdkrachten of de defensie-industrie, omdat hij daar niet bevoegd voor was. Hij zou op het moment van zijn arrestatie bezig zijn geweest met een project over 3D-printen.

De autoriteiten arresteerden hem in een restaurant in Oslo, waar hij naar verluidt had afgesproken met een Russische contactpersoon. Het is onduidelijk of die Rus ook de diplomaat is die nu wordt uitgewezen. Dat is volgens de Noorse autoriteiten een medewerker van de handelsafdeling van de Russische ambassade.