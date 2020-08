Noorwegen arresteert man op verdenking van spionage voor Rusland

De Noorse veiligheidsdienst PST heeft een man aangehouden op verdenking van het doorgeven van gevoelige informatie aan een Russische spion, meldt de PST maandag. De Noorse verdachte zou „vitale landsbelangen” hebben geschaad, waarvoor hij vijftien jaar cel kan krijgen als hij schuldig wordt bevonden.

De arrestatie vond plaats in een restaurant in de hoofdstad Oslo, waar de verdachte een ontmoeting had met de Russische inlichtingenofficier. De PST-woordvoerder weigerde in te gaan op de vraag of de Russische inlichtingenofficier een diplomaat was.

„We focussen op de Noorse man”, was zijn enige reactie op die vraag. De verdachte ontkent dat hij iets heeft misdaan, heeft zijn advocaat laten weten. De PST heeft de rechtbank verzocht de verdachte de komende vier weken vast te houden.