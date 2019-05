Noorse vrouw sterft aan rabiës na beet puppy

Een Noorse vrouw is overleden aan hondsdolheid nadat ze was gebeten door een puppy. De 24-jarige Birgitte Kallestad had het diertje volgens haar familie tijdens een vakantie in de Filipijnen op straat gevonden, bericht de BBC.

Kallestad zou zijn gebeten nadat ze de zwerfhond had meegenomen naar haar resort. Ze keerde later terug naar Noorwegen en stierf daar deze week in het ziekenhuis. Het zou de eerste keer in ruim twee eeuwen zijn dat iemand in het Noord-Europese land is overleden aan de gevolgen van rabiës, bericht de Britse omroep.

Hondsdolheid is levensbedreigend als het niet tijdig wordt behandeld. „Onze lieve Birgitte was dol op dieren”, zegt haar familie in een verklaring. „We vrezen dat hetzelfde lot andere mensen zal treffen die ook zo’n warm hart hebben.”

Noren hoeven zich momenteel niet tegen de aandoening te laten inenten als ze naar de Filipijnen gaan. De nabestaanden willen dat de regels worden veranderd.