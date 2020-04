Noorse tycoon Hagen vast om verdwijning echtgenote

De Noorse politie heeft tycoon Tom Hagen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn echtgenote. Anne-Elisabeth Hagen verdween anderhalf jaar geleden en is nooit teruggevonden.

Agenten arresteerden Hagen toen hij ’s ochtends naar zijn werk ging, berichten Noorse media. De politie maakte later bekend dat de rijke zakenman in elk geval vier weken in voorarrest zal blijven.

De echtgenote van Hagen leek na haar verdwijning in oktober 2018 aanvankelijk te zijn ontvoerd. De autoriteiten verklaarden later dat de vrouw vermoedelijk om het leven is gebracht. Het verzoek om losgeld was mogelijk bedoeld om onderzoekers op het verkeerde been te zetten.

Tom Hagen behoort tot de rijkste mensen in Noorwegen. Zijn vermogen is eerder geschat op 1,9 miljard kroon (ongeveer 170 miljoen euro). Hij heeft zelf nog niet gereageerd op de beschuldigingen.