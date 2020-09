Noorse rechtbank blokkeert bouw monument slachtoffers Breivik

Een Noorse rechtbank heeft de bouw laten stilleggen van een monument voor slachtoffers van massamoordenaar Anders Behring Breivik. Het gaat om een tijdelijk bouwverbod, zodat de zaak kan worden behandeld van omwonenden die bezwaar maken tegen de komst van het bouwwerk.

De bouw van het monument begon vorige maand. Het is de bedoeling om 77 bronzen pilaren neer te zetten, een voor ieder slachtoffer van de rechts-extremist. Die pleegde in 2011 een bomaanslag in Oslo en begon vervolgens te schieten op het eiland Utøya. Daar hield de progressieve Arbeiderspartij een jongerenkamp.

Kritische omwonenden vrezen dat straks grote aantallen mensen afkomen op het monument. Dat moet op een plek komen te staan die uitkijkt op Utøya. De klagers zijn volgens hun advocaat „erg opgelucht” dat de rechter voorlopig een stokje heeft gestoken voor de bouwwerkzaamheden, bericht persbureau NTB.

Een eerdere poging een monument te bouwen op een andere locatie, kwam ook al niet van de grond. Er is ondertussen alweer bijna tien jaar verstreken sinds het bloedbad. De voorzitter van de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij wil dat er uiterlijk volgend jaar een nationaal monument is.