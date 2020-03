Noorse premier geeft ‘kinderpersconferentie’ over virus

De Noorse premier heeft kinderen uitgelegd dat het niet erg is om een beetje angstig te zijn vanwege het nieuwe coronavirus. „Het is prima om bang te zijn als heel veel dingen tegelijk gebeuren”, zei Erna Solberg, die tijdens een speciale persconferentie antwoord gaf op vragen van haar jongste landgenoten.

Noorse kinderen bleken veel vragen te hebben over het virus, waar in hun land ruim 1250 mensen mee besmet zijn geraakt. De autoriteiten hebben onder meer scholen gesloten om verdere verspreiding te voorkomen.

Solberg en haar ministers kregen vragen voorgelegd als „kan ik nog een verjaardagsfeestje geven?” en „kan ik ook nog naar mijn grootouders als ik naar een winkelcentrum ben gegaan?”

De premier deed haar best om kinderen gerust te stellen. „Zelfs als jullie school besmet is geraakt, loopt het goed af voor bijna iedereen. En dat geldt ook voor mama en papa”, vertelde ze. „Door thuis te blijven zorgen jullie dat andere mensen niet besmet raken en ziek worden. Dat is heel belangrijk voor mensen die al een ziekte hebben of heel oud zijn.”