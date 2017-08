Noorse premier belooft belastingverlaging

De conservatieve Noorse premier Erna Solberg heeft maandag beloofd de belastingen te verlagen als zij op 11 september wordt herkozen. Dat stimuleert volgens haar de economische groei en zorgt voor banen. Solberg leidt sinds 2013 een minderheidskabinet. Het zou voor het eerst sinds 1985 zijn dat in Noorwegen een rechtse minister-president een tweede termijn krijgt.

Belastingen, werkeloosheid en het verzet op het platteland tegen de hervormingsplannen van de regering zijn de belangrijkste onderwerpen in het verkiezingsdebat. De opiniepeilingen wijzen op een nek-aan-nek-race tussen de coalitie van Solberg en de centrum-linkse partijen. Deze lagen tot de vroege zomer voor. De steun voor de Arbeiderspartij is recent echter minder geworden.

„We moeten de boodschap overbrengen dat de Noorse politiek niet linksaf hoeft nu het duidelijk beter gaat met de economie en de werkgelegenheid toeneemt”, zei Solberg. Haar regering bevordert het herstel door geld te investeren dat opzij was gezet toen de olieprijs nog hoog was. Oppositieleider Jonas Gahr Støre wil die reserves juist niet aanspreken, maar de rijken en veelverdieners meer laten betalen. „Dat is eerlijk en noodzakelijk”.