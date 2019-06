Noorse politie: miljonairsvrouw is vermoord

De Noors politie gaat ervan uit dat de verdwenen miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is vermoord. Dat maakte de politie woensdag bekend. Tot nu toe werd uitgegaan van een ontvoering.

Omdat er al lang geen contact met de ontvoerders is geweest en sinds haar verdwijning geen bewijs is gekomen dat ze nog leeft, behandelt de politie de zaak nu als moord. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat een ontvoering is gefingeerd om de moord te verdoezelen.

De toen 68-jarige Hagen verdween op 31 oktober vorig jaar uit haar huis in Lørenskog, bij Oslo. De familie meldde dat er sindsdien twee keer moeizaam contact was geweest met de ontvoerders, die om losgeld zouden hebben gevraagd. Er werd geen bewijs geleverd dat de vrouw nog leefde hoewel daar wel om werd gevraagd. Het laatste contact was in februari.

De vrouw is echtgenote van investeerder Tom Hagen, die tot de tweehonderd rijkste mensen in Noorwegen behoort.