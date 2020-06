Noorse moskee-aanvaller krijgt 21 jaar cel

Een man die een aanslag wilde plegen op een moskee in Noorwegen, is daar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar. De rechtbank oordeelde dat de 22-jarige dader zich schuldig maakte aan moord en terrorisme.

De met vuurwapens bewapende Noor viel in augustus vorig jaar de moskee aan in Bærum, zo’n 20 kilometer ten westen van hoofdstad Oslo. Het lukte de twintiger niet daar iemand te doden of ernstig te verwonden. Gelovigen konden hem snel overmeesteren.

De politie vond later in de woning van de man het lichaam van zijn zeventienjarige stiefzus. Hij had haar doodgeschoten met een jachtgeweer. Hij gaf tijdens zijn rechtszaak meermaals blijk van extreemrechtse en islamofobe opvattingen.