Noorse minister jaar na rel terug in kabinet

De rechts-populistische politica Sylvi Listhaug, die voor migranten de deur wil dichthouden, is terug in het Noorse kabinet van premier Erna Solberg. Ze werd vrijdag een jaar na haar gedwongen vertrek als minister van Justitie aangesteld als bewindsvrouw op het departement Ouderenzaken en Volksgezondheid.

Listhaug moest in maart 2018 opstappen na een conflict over het veiligheidsbeleid. Ze verweet de Noorse Arbeiderspartij de „rechten van terroristen” boven de nationale veiligheid te stellen. Dat raakte een pijnzenuw in een land dat het bloedbad dat de rechtsextremist Anders Breivik aanrichtte onder jonge socialisten nog lang niet is vergeten.

Listhaug, lid van de conservatieve Vooruitgangspartij, is nu weer in genade aangenomen na eerder al haar verontschuldigingen voor de affaire te hebben aangeboden. „Het is goed voor een minister terug te komen op een ander politiek terrein”, zei Solberg, die een coalitieregering van vier partijen leidt.