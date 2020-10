Noorse koning Harald krijgt hartoperatie

De Noorse koning Harald ondergaat deze week een hartoperatie. Bij het 83-jarige staatshoofd wordt een hartklep vervangen die vijftien jaar geleden werd geplaatst, meldde het koninklijk paleis donderdag.

Voor de vervanging van de hartklep is geen openhartoperatie nodig. De monarch hoeft niet onder narcose. Hij werd vorige maand al met ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis, maar mocht afgelopen week naar huis. Hij is volgens artsen niet besmet met het coronovirus.

Kroonprins Haakon nam ondertussen de honneurs waar, onder meer bij de ceremoniële seizoensopening van het parlement. Harald is sinds 1991 koning van het Scandinavische land. Hij heeft geen formele politieke macht in het Noorse staatsbestel.