Noorse cruisemaatschappij legt vloot stil na corona-uitbraak

De Noorse rederij Hurtigruten heeft tot nader order haar expeditie-cruiseschepen uit de vaart genomen nadat op een ervan een uitbraak van het coronavirus was vastgesteld. Zeker 41 passagiers en bemanningsleden, onder wie veel Filipijnse medewerkers, van de MS Roald Amundsen zijn positief getest. Honderden anderen is gevraagd de komende tien dagen in quarantaine te blijven.

„Een eerste evaluatie wijst op verscheidene mankementen in onze interne procedures”, zei topman Daniel Skjeldam maandag. „Onze eigen nalatigheid alsmede de recente toename van de infecties internationaal hebben ons doen besluiten te stoppen met alle expeditiecruises in Noorse en internationale wateren”. Behalve de Roald Amundsen varen voorlopig ook de Fridtjof Nansen en de Spitsbergen niet meer uit.

De Noorse politie gaat onderzoeken of er wetten zijn overtreden. „We hebben redenen gevonden om een zaak te openen”, aldus een woordvoerder. De regering liet maandag weten dat contact is opgenomen met onder meer de gezondheidsautoriteiten in Denemarken, Duitsland en Oostenrijk in verband met de corona-uitbraak op het schip van Hurtigruten, dat nu in de haven van Tromsø ligt.

Hurtigruten onderhoudt ook een lijndienst tussen Bergen en Kirkenes. Die gaat, met de vereiste restricties, vooralsnog gewoon door. De Noorse maatschappij hervatte als eerste de cruises half juni, met minder passagiers dan gebruikelijk, extra aandacht voor afstand houden en strenge hygiënemaatregelen. De bemanningsleden, overwegend buitenlanders, waren thuis getest op corona, maar verbleven niet in quarantaine voor ze aan het werk gingen.

Eind vorige week bleken 36 van hen besmet, van wie er vier in het ziekenhuis belandden. Ze hebben op twee tochten contact gehad met 387 passagiers. Vijf van hen hebben het virus ook opgelopen, is tot dusver vast komen te staan. Velen zijn echter van boord gegaan voordat de uitbraak bekend werd. Zij moeten nog worden gelokaliseerd.