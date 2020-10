Noors comité kent Nobelprijs voor de Vrede toe

In Oslo wordt vrijdag bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt toegekend. Op de vertrouwelijke kandidatenlijst staan 211 personen en 107 organisaties. De winnaar krijgt 10 miljoen Zweedse kronen (zo’n 960.000 euro), een diploma en een medaille. De uitreiking in de Noorse hoofdstad is op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel, initiatiefnemer van de prijs.

De prestigieuze prijs voor mensen die zich hebben ingezet voor het bevorderen van de vrede is de enige Nobelprijs die door een Noors instituut wordt toegekend. De overige Nobelprijzen worden door Zweedse comités uitgeloofd. Vorig jaar kreeg de Ethiopische premier Abiy Ahmed de vredesonderscheiding. In 2018 deelden de Congolese arts Denis Mukwege en de Iraakse mensenrechtenactiviste Nadia Murad de prijs.

Elk jaar wordt gespeculeerd over de mogelijke winnaars. Onder anderen de Russische corruptiebestrijder en oppositieleider Aleksej Navalni en persvrijheidsorganisatie Committee to Protect Journalists (CPJ) worden onder de kanshebbers geschaard.

Kenners tippen verder onder meer de Oeigoerse econoom Ilham Tohti, de Hongkongse activist Nathan Law Kwun-chung en de Soedanese activiste Alaa Salah, naast vredesactivisten uit Libië en Somalië. Andere veelgenoemde namen zijn klimaatactiviste Greta Thunberg, de Amerikaanse president Donald Trump en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, maar zij maken volgens waarnemers minder kans.

Het Noorse Nobelcomité maakt de laureaat om 11.00 uur bekend.