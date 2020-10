Noordrijn-Westfalen handhaaft strenge contactbeperking

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen handhaaft de contactbeperkingen die er zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Armin Laschet beklemtoonde dit vrijdag. In de 18 miljoen inwoners tellende aan Nederland grenzende deelstaat zijn maximaal tien personen in een openbare ruimte toegestaan in gemeenten die in hogere mate door het virus getroffen worden.

Volgens Laschet wonen er in zijn deelstaat maar liefst 13 miljoen inwoners in gebieden waar het virus grote zorgen baart. De restaurants en cafés moeten er om 23.00 uur dicht.

De contactbeperking in Noordrijn-Westfalen is strenger dan in andere deelstaten, waar vaak meer personen in openbare ruimtes mogen.