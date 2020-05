Noordoosten Frankrijk blijft achter bij versoepeling lockdown

De Franse premier Édouard Philippe heeft de versoepeling van coronamaatregelen aangekondigd in een toespraak in het parlement. Hij zei dat in een groot deel van het land echter nog strenge beperkingen nodig blijven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De regering heeft een nieuwe kaart gepubliceerd met regio’s met veel verspreidingsgevaar (rood) en de rest van land (groen). Buiten de risicoregio’s kan de versoepeling sneller gebeuren.

Het noordoosten van Frankrijk is rood. De rest van het land is groen en kan een begin maken met een snellere versoepeling. Franse media meldden dat bijvoorbeeld openbare parken in de rode zone maandag niet opengaan en in de groene zone wel. Ook zou de heropening van scholen eerst in de groene zone beginnen.

Philippe zei dat vooral de dichtbevolkte regio Parijs (Île-de-France) nog problematisch is. De andere regio’s die achterblijven bij de versoepeling zijn Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est en Hauts-de France. Philippe beklemtoonde dat overal voorzichtigheid geboden blijft. De regering besluit begin juni of cafés en bars weer open kunnen in de groene zone. De bewegingsvrijheid in het land blijft beperkt. Reizen op meer dan 100 kilometer van de woning is alleen om dringende redenen toegestaan.

In de zwaar door het virus getroffen regio Parijs stelt de regering strenge eisen aan het woon-werkverkeer. Forenzen moeten straks een document van hun werkgever bij zich hebben dat aangeeft waar en hoe laat ze moeten werken en waarom ze dat niet thuis kunnen. In de Parijse regio moet het woon-werkverkeer zoveel mogelijk worden beperkt en gespreid over de dag.

Het land heeft ongeveer 175.000 besmettingen geregistreerd en circa 25.000 patiënten zijn overleden. 54.000 patiënten zijn genezen.