Noord-Macedonië: geen enkel besluit is eeuwig

De Noord-Macedonische president Stevo Pendarovski is teleurgesteld over het besluit op de EU-top om geen toetredingsonderhandelingen met het land te beginnen. Toch blijft de president hoop houden op een EU met Noord-Macedonië.

In een toespraak gericht aan de bevolking zei Pendarovski dat het besluit op de EU-top het gevolg is van „bepaalde nationale belangen”, zonder specifiek de landen te noemen die de toetredingsprocedure blokkeren. Nederland is er daar een van. „Geen enkel politiek besluit is eeuwig, geen ene ontwikkeling is definitief”, aldus een hoopvolle Pendarovski.

De president beklemtoonde dat Noord-Macedonië een Europese koers zal houden. „Wij zijn een Europees land en hebben het recht deel uit te maken van een gemeenschappelijk Europees huis”, zei hij.

De 28 EU-lidstaten discussieerden donderdagavond tot diep in de nacht over de kwestie, in een volgens een EU-diplomaat toenemend „zuur klimaat”. Onder meer Nederland vindt dat er op het gebied van de rechtsstaat en strijd tegen corruptie nog het een en ander moet gebeuren.

Hetzelfde geldt voor Albanië, dat ook voorlopig niet mag toetreden. De Albanese premier Edi Rama reageerde teleurgesteld op dat besluit, maar houdt eveneens hoop. „De volgende stap is de voortzetting van gerechtelijke en electorale hervormingen”, zei hij vrijdagavond. „De droom van Europa is niet in duigen.”