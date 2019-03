Noord-Koreanen terug in contactbureau

Noord-Koreaanse functionarissen zijn maandag teruggekeerd in het ‘liaison’-kantoor waar ze doorgaans met Zuid-Koreaanse collega’s overleggen. Afgelopen week trokken de Noord-Koreanen zich plotseling terug uit het bureau in Kaesong, dat net over de grens in Noord-Korea ligt.

Het kantoor is in september opgezet. Afgelopen week verschenen de Noord-Koreanen er niet meer. Het is niet duidelijk waarom niet. De gesprekken tussen Pyongyang en Washington over onder meer ontwapening en de sancties tegen Noord-Korea waren vastgelopen.