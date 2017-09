Noord-Koreanen mogen niet meer werken in EU

Noord-Koreanen mogen niet langer werken in de 28 landen van de Europese Unie, omdat het geld dat ze verdienen kan worden gebruikt voor de kernwapen- en raketprogramma’s van het Aziatische land. Eind 2015 hadden 583 Noord-Koreanen een werkvergunning in de EU. In 455 gevallen was dat in Polen.

De EU zet verder een reeks andere sancties die de VN-Veiligheidsraad deze week overeenkwam om in wetgeving. Zo geldt een volledig verbod op de uitvoer van steenkool, ijzer, ijzererts, vis en week-, schaal- en schelpdieren, lood en looderts.

Ook worden maatregelen getroffen tegen wapensmokkel, joint ventures met buitenlandse bedrijven en toegang tot internationale banken en andere mogelijkheden om aan kapitaal te komen. De Veiligheidsraad besloot verder tot een exportverbod voor textiel en importverbod voor aardgas. De import van ruwe en bewerkte olie wordt ook fors beperkt.

De strafmaatregelen volgen op de zware nucleaire test die het regime van Kim Jong-un op 3 september uitvoerde.