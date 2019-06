Noord-Koreaanse topdiplomaat niet geëxecuteerd

De Noord-Koreaanse speciale gezant voor de Verenigde Staten, Kim Hyok-chol, is niet geëxecuteerd zoals een Zuid-Koreaanse krant eerder meldde maar wel onderwerp van onderzoek. Hij leeft maar zit wel vast, meldt CNN op basis van anonieme bronnen.

Veiligheidsdiensten van het stalinistisch geregeerde land onderzoeken de rol van Kim in de mislukte top in het Vietnamese Hanoi tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De ontmoeting in februari werd plots afgebroken zonder dat er een overeenkomst was gesloten tussen de twee leiders. De tolk van Kim Jong-un op die top blijft ook vastzitten, aldus de Amerikaanse nieuwszender.

De Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo meldde vrijdag dat Kim Hyok-chol in maart met vier andere medewerkers van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ter dood was gebracht. De vijf worden verantwoordelijk gehouden voor het mislukken van de onderhandelingen tijdens de top in februari.