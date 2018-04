Noord-Koreaanse persbureau vol lof over top

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KNCA heeft vol lof gereageerd op de ontmoeting van leider Kim Jong-un met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Zij maakten zich sterk voor „volledige denuclearisatie” van het Koreaans schiereiland.

Een „keerpunt” voor de regio, meent KNCA, ook al riep de Amerikaanse president Donald Trump dat hij vasthoudt aan de sancties tegen Pyongyang in afwachting van zijn onderhoud met Kim. Diens gesprek met Moon vrijdag was hoe dan ook veelbelovend.

„Beide partijen hebben spontaan en openhartig hun mening gegeven over zaken van wederzijds belang, waaronder verbetering van de relatie tussen noord en zuid. Dat is een garantie voor vrede en een kernwapenvrij Korea”, aldus het commentaar van KNCA. Het persagentschap schreef dat de Koreaanse top werd afgesloten met een diner in een „vriendschappelijke sfeer met gevoelens van bloedverwantschap”.

De Noord-Koreaanse staatskrant wijdde tal van pagina’s aan het historische bezoek van Kim aan Moon, opgefleurd met veel foto’s. Ook de Zuid-Koreaanse media pakten flink uit met optimistische verhalen.