„Noord-Koreaanse minister naar Zweden”

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ri Yong-ho, brengt zeer binnenkort een bezoek aan Zweden. Dit meldde het Zweedse dagblad Dagens Nyheter. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar. De Zweedse ambassade in Pyongyang behartigt de belangen van de Verenigde Staten, omdat de VS en Noord-Korea geen diplomatieke betrekkingen onderhouden.

Donderdagavond heeft het Witte Huis in Washington bevestigd dat president Trump een uitnodiging aanvaardt van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om elkaar in mei te ontmoeten.

Mocht de ontmoeting tussen Trump en Kim doorgaan, dan is dat de eerste keer in de geschiedenis dat een Amerikaanse president en een leider van Noord-Korea elkaar ontmoeten en spreken. Na de Koreaanse oorlog (1950-1953) is er nooit een vredesverdrag gesloten tussen het stalinistisch geregeerde Noord-Korea en zijn voornaamste tegenstanders, Zuid-Korea en de VS.