‘Noord-Koreaanse militairen doodden Zuid-Koreaanse functionaris’

Noord-Koreaanse militairen hebben een Zuid-Koreaanse functionaris gedood in Noord-Koreaanse territoriale wateren en zijn stoffelijk overschot gecremeerd, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie donderdag aan persbureau Yonhap. Zuid-Korea veroordeelt de daad en wil dat Noord-Korea de daders bestraft. Het slachtoffer wilde mogelijk overlopen naar het communistische noorden.

De 47-jarige functionaris die werkte voor het ministerie van Oceanen en Visserij verdween maandagmiddag van een inspectieschip terwijl hij dienstdeed in de buurt van het westelijke eiland Yeonpyeong.

„Noord-Korea vond de man in zijn wateren en beging een gruweldaad door hem dood te schieten en zijn lichaam te verbranden”, aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. „Ons leger veroordeelt zo’n gruweldaad sterk en dringt bij het noorden aan op een verklaring en een bestraffing van de verantwoordelijken”, stond ook in de verklaring.

Het is voor het eerst sinds juli 2008 dat een burger uit het zuiden in Noord-Korea wordt doodgeschoten. Toen werd een man gedood nadat hij bij een bergresort verboden terrein had betreden. De reden waarom de 47-jarige functionaris is doodgeschoten, is nog niet duidelijk.

Mogelijk volgde het Noord-Koreaanse leger de coronamaatregelen van het stalinistische regime op. De Amerikaanse militair bevelhebber in Korea zei eerder deze maand dat Noord-Koreaanse troepen het bevel hebben gekregen om iedereen dood te schieten die het land probeert binnen te komen om zo te voorkomen dat het coronavirus in Noord-Korea uitbreekt.

Het patrouilleschip waarop de man zich voor zijn verdwijning bevond, was op dat moment ongeveer 10 kilometer van de zeegrens tussen Noord- en Zuid-Korea. Mogelijk wilde de man overlopen naar het noorden. Hoewel de meeste van dat soort gevallen Noord-Koreanen die naar het zuiden gaan betreffen, zijn dit jaar al meerdere mensen vanuit het zuiden de grens naar het noorden overgestoken.