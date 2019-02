Noord-Koreaanse leider per trein naar top

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein vertrokken richting de Vietnamese hoofdstad Hanoi, waar hij de Amerikaanse president Trump zal ontmoeten. Hemelsbreed is de afstand slechts 2760 kilometer, maar over het spoor moet het veel verder zijn.

Kim is rond 09.00 uur vanuit de hoofdstad Pyongyang op reis gegaan, meldde het Russische persbureau Tass. Hij brengt volgens de Vietnamese regering op uitnodiging van president Nguyen Phu Trong een officieel bezoek aan het land en op 27 en 28 februari staat in Hanoi een top met Trump gepland.