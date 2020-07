Noord-Koreaanse leider grijpt in bij bouw ziekenhuis Pyongyang

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft ingegrepen bij de bouw van een belangrijk ziekenhuis. Hij stelde volgens staatsmedia tijdens een inspectie vast dat sprake was van „ernstige problemen” en ontsloeg de projectmanagers.

Kim had de bouw van het ziekenhuis in Pyongyang eerder dit jaar een topprioriteit genoemd. Het prestigeproject moet worden afgerond voor de 75e verjaardag van zijn Arbeiderspartij in oktober. Zuid-Koreaanse media berichten dat het volgens waarnemers nog maar de vraag is of dat gaat lukken. Het zou onder meer door de pandemie en de sancties tegen het regime van Kim lastig zijn om benodigdheden uit het buitenland te halen.

De dictator toonde zich bij zijn bezoek aan de bouwplaats allerminst tevreden over de aanpak van de bouwcommissie. Het project was volgens hem bedoeld om het volk te helpen, maar juist gewone burgers zouden worden „opgezadeld” met eisen dat ze „assistentie” verlenen tijdens de bouw.

Staatspersbureau KCNA trad verder niet in detail over wat Kim daar precies mee bedoelde, maar hij gaf wel opdracht alle verantwoordelijke functionarissen te vervangen. De Noord-Koreaanse leider klaagde ook dat geen fatsoenlijke begroting was opgesteld door de bouwcommissie.

Het toch al geïsoleerde Noord-Korea heeft de grens gesloten om het coronavirus buiten de deur te houden. Dat dook voor het eerst op in buurland China. De Noord-Koreaanse autoriteiten houden vol dat in hun land nog geen sprake is van besmettingen.