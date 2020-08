‘Noord-Koreaanse dictator deelt macht onder meer met zijn zus’

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un delegeert macht naar mensen in zijn omgeving inclusief zijn zus Kim Yo-jong volgens de Zuid-Koreaanse geheime dienst. Ze houdt zich in opdracht van haar broer daadwerkelijk bezig met het beleid.

„De machtsdeling is om Kim Jong-un minder stress te laten lijden en om eventueel anderen dan de dictator zelf de schuld te kunnen geven als het beleid faalt”, aldus leden van de geheime dienst in een briefing in het Zuid-Koreaanse parlement. Ze denken niet dat dit iets maken heeft met het zoeken naar een opvolger. Ook topfiguren zoals de nieuwe premier Kim Tok-hun hebben macht om economisch beleid te maken gekregen. De geheime dienst wijst er ook op dat de gebruikelijke zomermanoeuvres van de Noord-Koreaanse strijdkrachten dit jaar veel bescheidener uitvallen dan in voorgaande jaren.

De 33-jarige zus is net als het geïsoleerde land vrij raadselachtig. Ze heeft eind jaren negentig in Zwitserland gestudeerd. Ze dook in 2010 op op een foto van de Koreaanse Arbeiderspartij. Eind 2011 na de dood van haar vader Kim Jong-il kwam ze wel in beeld, maar ze werd niet bij name genoemd. Dat gebeurt pas sinds 2014, het jaar ze plotseling werd opgevoerd als een heel belangrijk iemand in de regerende Arbeiderspartij. Sindsdien is ze meerdere keren naast haar broer actief gezien.