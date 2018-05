Noord-Koreaanse christenen geloven niet in goede wil van Kim

Christenen die Noord-Korea zijn ontvlucht en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties hebben grote twijfels of Kim Jong-un werkelijk bereid is vrede met de VS te sluiten. „Kim is alleen maar bezig met een charmeoffensief”, zegt een van hen.

Noord-Korea wil alleen maar enkele concessies doen om economisch meer ruimte te krijgen. Maar het land wil geen vrede, zo is de stellige mening van John Choi in een bijdrage op de weblog van de Britse afdeling van de organisatie Open Doors.

Choi is de schuilnaam van een Noord-Koreaanse christen die vanwege zijn geloof gevangenzat in een strafkamp en daar werd gemarteld. Enkele jaren geleden wist hij te ontsnappen en vluchtte via China naar het Westen. „Kim wil geen vrede. Immers, daar horen niet alleen toezeggingen over denuclearisatie bij, maar ook democratische vrijheden voor de bevolking. Dat wil hij niet. Hij doet zich mooi voor om af te komen van de sancties.”

Choi is ervan overtuigd dat Trump een zware klus zal hebben om Kim op de knieën te krijgen. „Dat lukt hem niet. Kim is een keiharde onderhandelaar.”

Ook de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Noord-Korea, Tomas Ojea Quintana, heeft twijfels. „Als de denuclearisatie niet samengaat met binnenlandse politieke hervormingen is een overeenkomst tussen Trump en Kim uiterst fragiel.” Quintana wijst erop dat Amerika zelf eind vorig het regime in Pyongyang nog „het meest wrede” in de wereld noemde. „Dat was raak getypeerd.”

Hetzelfde standpunt huldigt Robert King, die in 2011 namens de VS onderhandelde over de vrijlating van Amerikaanse gevangenen. „We moeten geen concessies doen aan een regering die Amerikanen vrijlaat die überhaupt nooit gevangengehouden hadden mogen worden.”

Vrijlating

Donderdagochtend vroeg verwelkomden president Trump en zijn vrouw Melania drie Amerikanen die door Noord-Korea zijn vrijgelaten. Hun vrijlating was een voorwaarde van Trump om met Kim rond de tafel te zitten.

De Amerikaanse president ziet de vrijlating als bewijs dat zijn aanpak werkt. „Niemand had gedacht dat dit zou gebeuren”, aldus Trump donderdagmorgen kort voordat het drietal landde.