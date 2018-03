Noord-Koreaan Ri praat langer met Zweden

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho, die te gast is in Stockholm, praat ook zaterdag nog met de Zweden. Dat versterkt het vermoeden dat de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het Scandinavische land zal worden gehouden.

Diplomaat Ri, die zelden in het buitenland komt, had vrijdag een ontmoeting met zijn Zweedse collega Margot Wallström en sprak ook met regeringschef Stefan Löfven. Over de inhoud zijn geen mededelingen gedaan. De woordvoerder van het ministerie liet slechts weten dat de gesprekken zaterdag worden voortgezet. Löfven herhaalde na het onderhoud dat hij bereid is als bemiddelaar tussen Trump en Kim op te treden.

Trump gaat ervan uit dat hij eind mei aan tafel kan gaan zitten met Kim. Hij toonde zich tijdens telefonisch overleg met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in voorzichtig optimistisch over de jongste ontwikkelingen, verklaarde het Witte Huis. Trump en Moon waren het erover eens dat alleen concrete daden en niet woorden de sleutel zijn voor duurzame denuclearisatie op het Koreaans schiereiland.