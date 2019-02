Noord-Koreaan moet overleven op 300 gram per dag

Noord-Koreanen moeten het voorlopig met 300 gram voedsel per dag stellen. Dat is de helft van wat ze eerder kregen. Pyongyang vraagt de VN dringend om hulp.

Noord-Korea verwacht voor dit jaar een tekort van 1,4 miljoen ton in de voedselproductie. Dat is het gevolg van droogte, overstromingen en –niet in de laatste plaats– van internationale strafmaatregelen.

Dat schrijft het Noord-Koreaanse regime in een memo aan de Verenigde Naties waarin persbureau Reuters inzage heeft gekregen.

Het Aziatische land voorziet een tegenvallende oogst van rijst, tarwe, aardappelen en sojabonen. Het dagelijkse voedselrantsoen voor de bevolking is daarom van 550 naar 300 gram per dag teruggeschroefd. Pyongyang doet dan ook een dringend beroep op internationale organisaties om „snel in actie te komen om de voedselsituatie het hoofd te bieden.”

De Verenigde Naties hebben eerder al becijferd dat ruim 10 miljoen Noord-Koreanen voedselhulp nodig hebben. Zo’n 40 procent van de burgers is ondervoed. In 2018 liep de voedselproductie in het stalinistische land ook al met 500.000 ton achter op het jaar daarvoor. Het Wereldvoedselprogramma van de VN beschouwt 600 gram graan gemiddeld per persoon per dag als het absolute minimum om op langere termijn te kunnen overleven.

Het is opmerkelijk dat het regime in Noord-Korea openheid van zaken geeft over de nijpende voedselsituatie in het land. Doorgaans houdt Pyongyang berichten over interne problemen angstvallig binnen de eigen grenzen.

Eerder deze week circuleerde ook al een intern memo waarin Noord-Koreaanse topfunctionarissen toegaven dat er in het land sprake is van ernstige voedseltekorten. Het Amerikaanse tv-station ABC News bracht dat document woensdag naar buiten.

Tegelijkertijd hoeft de timming van het naar buiten brengen van de voedselproblemen ook weer geen verbazing te wekken. Volgende week heeft immers in Vietnam de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un plaats.

Noord-Korea hoopt dat de gesprekken in Vietnam zullen leiden tot versoepeling van de internationale sancties die het land al sinds 2006 in een isolement dwingen. Daarvoor moet Pyongyang in elk geval aan de belangrijkste Amerikaanse eis tegemoetkomen: stopzetting van het omstreden programma voor ontwikkeling van atoomwapens.

Versoepeling van de sancties zou de weg vrij kunnen maken om meer voedselhulp naar het land te sturen. Dat lost echter het structurele probleem van economisch wanbeleid nog niet op.