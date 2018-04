Noord-Korea zet klok gelijk met Zuid-Korea

Noord-Korea gaat de klok gelijkzetten met buurland Zuid-Korea. Dat melden media in Noord-Korea. De nieuwe tijd, dertig minuten vroeger, moet 5 mei ingaan. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou het pijnlijk hebben gevonden om twee verschillende tijden te zien tijdens de topontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae. Vorig week troffen de twee leiders elkaar. Het was de eerste keer sinds de oorlog dat een Noord-Koreaanse leider over de grens stapte met Zuid-Korea.

Noord-Korea is van plan in mei zijn belangrijkste locatie voor nucleaire tests te sluiten. Volgens de Zuid-Korea is dat het eerste resultaat van de recente topontmoeting.