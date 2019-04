„Noord-Korea wil niet meer praten met Pompeo”

Noord-Korea wil de Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) niet meer als gesprekspartner bij het nucleaire overleg. De voormalige CIA-baas moet worden vervangen door iemand die „behoedzamer en volwassener communiceert”, zei een Noord-Koreaanse topfunctionaris volgens staatspersbureau KCNA.

Pompeo speelt een hoofdrol in de onderhandelingen over de ontmanteling van het nucleaire programma van Pyongyang. De Amerikaan reisde herhaaldelijk af naar Noord-Korea om topoverleg te voeren en sprak onder meer met dictator Kim Jong-un. Dat heeft tot dusver niet geleid tot een doorbraak. Een Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Vietnam leverde dit jaar niets op.