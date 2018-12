Noord-Korea wil meer topontmoetingen met Moon

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil volgend jaar meer topontmoetingen houden met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in om het doel van denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te bereiken. Dat liet Moon’s kantoor zondag weten.

Kim zond zondag een brief aan Moon om de ontspanning in de relaties te herdenken die dit jaar is ingezet, na jaren van confrontaties gemarkeerd door een reeks raketproeven door het Noorden.

Maar vastgelopen nucleaire gesprekken tussen Pyongyang en Washington hadden ook een impact op de banden tussen beide Korea’s. Het plan om Kim dit jaar in Seoul te verwelkomen, zoals in september overeengekomen op zijn top met president Moon Jae-in in Pyongyang, bleef onbeantwoord door het Noorden.

Kim zwoer tijdens zijn historische ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in juni in Singapore te werken aan denuclearisatie, maar de twee partijen hebben sindsdien weinig vooruitgang geboekt. Een nieuwe ontmoeting op hoog niveau werd in november abrupt afgelast.

Kim vond het jammer dat het plan om Seoul nog dit jaar te bezoeken niet heeft plaatsgevonden. In de brief bracht hij zijn „sterke wil” tot uitdrukking om dit in de toekomst wel te doen, aldus het kantoor van Moon.