Noord-Korea wil geen ‘nutteloze’ top met VS

Een nieuwe top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten is „nutteloos” tenzij de Amerikanen nieuwe concessies doen om het nucleaire overleg vlot te trekken. Dat zei een Noord-Koreaanse topfunctionaris nadat president Donald Trump had gehint op een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Trump en Kim hebben elkaar meerdere keren ontmoet sinds juni vorig jaar. Toch lijkt de afgelopen maanden weinig vooruitgang te zijn geboekt in het overleg tussen hun landen. Pyongyang heeft de VS tot het einde van het jaar gegeven om met een nieuw voorstel te komen.

De president riep Kim zondag per tweet op „een deal te sluiten” en sloot het bericht af met „zie je snel”. Noord-Korea reageert daar nu koeltjes op. Topfunctionaris Kim Kye Gwan klaagde volgens staatspersbureau KCNA dat de VS „tijd rekken terwijl ze doen alsof ze iets bereikt hebben”.

„We gaan de president van de VS niets geven om over op te scheppen omdat we daar niets voor terug hebben gekregen „, aldus de functionaris. De VS eisen dat de Noord-Koreanen hun nucleaire- en raketprogramma ontmantelen. Het regime van Kim wil af van de zware sancties waar het onder gebukt gaat.