Noord-Korea vuurt weer raket af

Noord-Korea heeft dinsdagochtend vroeg opnieuw een raket gelanceerd. Dat maakte de Japanse publieke tv-zender NHK bekend. De regering gaf een waarschuwing (J-Alert) af omdat het projectiel in de richting ging van het noorden van Japan. De bevolking daar werd gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen. NHK kon snel melden dat de raket Japan al voorbij was en vervolgens in drie stukken brak. Die kwamen in zee terecht, bijna 1200 kilometer ten oosten van kaap Erimo op het noordelijk eiland Hokkaido.

Het Japans leger heeft niet geprobeerd de raket neer te halen toen die even na zessen over zijn territoriaal gebied vloog. Premier Shinzo Abe belegde onmiddellijk een spoedberaad. „We zullen er alles aan doen om de bevolking te beschermen”, zei hij bij aankomst in zijn kantoor.

Volgens Zuid-Koreaanse militaire waarnemers werd de raket, van een nog niet geïdentificeerd type, in oostelijke richting afgevuurd vanuit een regio niet ver van hoofdstad Pyongyang.