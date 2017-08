Noord-Korea vuurt raket af over Japan

Noord-Korea heeft dinsdag een ballistische raket afgevuurd die over Japan vloog voordat hij in de Stille Oceaan viel. De agressieve testvlucht over het grondgebied van een nauwe Amerikaanse bondgenoot is een duidelijk uitdagende boodschap nu Washington en Seoul in de buurt gezamenlijke militaire oefeningen houden, aldus functionarissen.

Volgens de gezamenlijke stafchefs in Seoul legde de raket een afstand van 2700 kilometer af en bereikte een hoogte van 550 kilometer toen het over het Noord-Japanse eiland Hokkaido vloog. De raket lijkt de eerste sinds 2009 te zijn die over Japan vloog.

RAW VIDEO: S. Korea releases video of missile tests it says were conducted last week after North’s latest launch. https://t.co/jwzClmKosy — The Associated Press (@AP) 29 augustus 2017

De Noord-Koreaanse raketlanceringen volgen elkaar dit jaar in een ongewoon hoog tempo op. Sommige analisten zijn ervan overtuigd dat Noord-Korea nog voor het einde van de eerste termijn van de Amerikaanse president Donald Trump in 2021 beschikt over een arsenaal nucleaire raketten die de Verenigde Staten kunnen bereiken.

Analisten speculeren dat Noord-Korea bij de laatste lancering een middellangeafstandsraket heeft getest, die Pyongyang onlangs nog dreigde richting Guam te schieten. Seoul zegt dat het projectiel is afgevuurd vanaf Sunan, waar de internationale luchthaven van Pyongyang zich bevindt. Het zou kunnen gaan om een over de weg verplaatsbare mobiele raket die vanaf een startbaan is afgeschoten.

Illustration animated GIF for North Korea missile launch over Hokkaido, Japan into Pacific oceanhttps://t.co/spPcDvaIgo pic.twitter.com/l2fOcqOd1M — Liveuamap (@Liveuamap) 28 augustus 2017

De lancering van dinsdag komt enkele dagen nadat het land drie raketten voor de korte afstand had afgevuurd en een maand na de test van een intercontinentale ballistische raket.

Japanse functionarissen zeiden dat de raket van dinsdag geen schade aan schepen of andere zaken had veroorzaakt. De Japanse tv-zender NHK zei dat de raket in drie delen was uiteengevallen.