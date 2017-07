Noord-Korea vuurt opnieuw raket af

Noord-Korea heeft dinsdag een ballistische raket afgevuurd. De raket landde in de zee, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De raket zou een afstand van 930 kilometer hebben afgelegd, over de hoogte is nog niets bekend, aldus het Zuid-Koreaanse leger.

De raket zou afgevuurd zijn vanuit een gebied vlakbij de grens met China en in Japanse territoriale wateren terecht gekomen zijn.

Noord-Korea voerde de laatste maanden een aantal rakettesten uit. Op 22 juni werd al een raketmotor getest.

De Amerikanen maken zich grote zorgen over het nucleaire- en raketprogramma van het totalitaire regime in Noord-Korea. Pyongyang werkt volgens experts waarschijnlijk aan de ontwikkeling van raketten die de Verenigde Staten kunnen bereiken.