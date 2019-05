Noord-Korea vraagt VN om hulp bij vrachtschip

Noord-Korea heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres gevraagd om zich te bemoeien met de "illegale" inbeslagname van een van zijn vrachtschepen door de Verenigde Staten. Dat meldden Noord-Koreaanse staatsmedia zaterdag.

"Deze daad van onteigening heeft duidelijk aangegeven dat de VS inderdaad een gangsterland is dat zich helemaal niets aantrekt van internationale wetten", schreef de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de VN in een brief aan Guterres, volgens het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA.

Het protest van Pyongyang bij de VN over de beslaglegging komt te midden van de toenemende spanningen die zijn ontstaan na de vastgelopen top tussen Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un en de Amerikaanse President Donald Trump over denuclearisatie van het Koreaans schiereiland.

De Amerikaanse regering zegt dat het schip, dat de naam ‘Wise Honest’ draagt, kolen transporteerde die gebruikt zouden kunnen worden voor de wapenindustrie. De inbeslagname volgt op twee raketlanceringen die Noord-Korea uitvoerde.